Mazzata Taranto, 4 punti di penalizzazione

È andata molto peggio di quello che ci si aspettava. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha inflitto al Taranto una penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella stagione in corso, e ha inibito per 4 mesi Salvatore Alfonso, ad del club.

In attesa delle motivazioni, la penalizzazione supera di gran lunga quella che era la richiesta iniziale della Procura, -2 che il Taranto ha cercato di patteggiare in -1. La società ha parlato di problemi al sistema informatico per non essere riuscita a pagare i contributi in scadenza al 16 dicembre 2023: da qui la richiesta di 2 punti della Procura, che è stata accolta. Tuttavia, il Tfn ha aggiunto altri 2 punti perché sarebbe saltato anche il pagamento di una rata del debito concordata a suo tempo con l’Agenzia delle Entrate, il famoso decreto “salvacalcio”.

