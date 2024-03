Taranto penalizzato, Chiacchio: ‘Problema di F24, impugneremo sentenza’

Intercettato dalla redazione di Antenna Sud, Eduardo Chiacchio, legale difensore del Taranto, è pronto a dare battaglia: “Proporremo immediatamente l’appello. In tutta sincerità, bisogna attendere le motivazioni che, ancora oggi, non conosciamo. Quello di oggi pomeriggio è solo un dispositivo. Non appena notificate le motivazioni, impugneremo immediatamente la sentenza”.

Quando gli viene chiesto del perché del -4, Chiacchio risponde: “Alcuni F24, che hanno riguardato varie scadenze, sarebbero stati generati in un formato non conforme, facendo sì che i modelli di pagamento non fossero considerati dall’Agenzia delle Entrate. Con l’Appello proveremo a riportare il tutto nella giusta valutazione”.

