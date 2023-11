Serie C/C: gli arbitri designati per la 15a Giornata

Gli arbitri designati per la 16a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 2 e domenica 4 dicembre.

Sabato 2 dicembre

Ore 16,15

MONTEROSI-MESSINA: Gioele Iacobellis di Pisa

Assistenti: Elia Tini Brunozzi di Foligno e Alessandro Cassano di Saronno

Quarto Ufficiale: Cosimo Papi di Prato

Domenica 3 dicembre

Ore 16.00

JUVE STABIA-BENEVENTO: Stefano Nicolini di Brescia

Assistenti: Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Alessandro Antonio Boggiani di Monza

Quarto Ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1

Ore 20.45

AVELLINO-TURRIS: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Andrea maria Masciale di Molfetta

Quarto Ufficiale: Sebastian Petrov di Roma 1

BRINDISI-CROTONE: Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Andrea Bianchini di Perugia e Giampaolo Jorgji di Albano Laziale

Quarto Ufficiale: Davide Testoni di Ciampino

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: Giuseppe Vingo di Pisa

Assistenti: Massimiliano Starnini di Viterbo e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia

Quarto Ufficiale: Andrea Bortolussi di Nichelino

CERIGNOLA-PICERNO: Mario Perri di Roma 1

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Alessandro Munerati di Rovigo

Quarto Ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli

Lunedì 4 dicembre

Ore 20.45

CASERTANA-FOGGIA: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Marco Toce di Firenze

Quarto Ufficiale: Cataldo Zito di Rossano

LATINA-SORRENTO: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Daljit Singh di Macerata e Simone Pistarelli di Fermo

Quarto Ufficiale: Stefano Giordano di Grosseto

MONOPOLI-GIUGLIANO: Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Markiyan Voytyuk di Ancona e Francesco Picciche’ di Trapani

Quarto Ufficiale: Domenico Petraglione di Termoli

POTENZA-TARANTO: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Roberto Allocco di Alba – Bra e Davide Conti di Seregno

Quarto Ufficiale: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

