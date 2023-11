Serie C/C: gli arbitri designati per la 14a Giornata

Gli arbitri designati per la 14a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 18 e domenica 19 novembre.

AVELLINO-GIUGLIANO: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro e Federico Fratello di Latina

Quarto ufficialeGabriele Sciolti Lecce

CASERTANA-CROTONE: Emanuele Frascaro di Firenze

Assistenti: Simone Piazzini di Prato e Alessandro Parisi di Bari

Quarto ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta

CATANIA-TURRIS: Valerio Vogliacco di Bari

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Markiyan Voytyuk di Ancona

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo

FOGGIA-MESSINA: Enrico Gigliotti di Cosenza

Assistenti: Luca Chiavaroli di Pescara e Luca Bernasso di Milano

Quarto ufficiale: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore

JUVE STABIA-SORRENTO: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Michele Decorato di Cosenza e Pierpaolo Carella di L’Aquila

Quarto ufficiale: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

LATINA-PICERNO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: Matteo Paggiola di Legnago e Paolo Tomasi di Schio

Quarto ufficiale: Alessio Amadei di Terni

MONOPOLI-BENEVENTO: Marco Emmanuele di Pisa

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Fabio Catani di Fermo

Quarto ufficiale: Giuseppe Lascaro di Matera

MONTEROSI-VIRTUS FRANCAVILLA: Alfredo Iannello di Messina

Assistenti: Gianmarco Macripò di Siena e Ionut eusebiu Nechita di Lecco

Quarto ufficiale: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino

POTENZA-CERIGNOLA: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Marco Cerilli di Latina

Quarto ufficiale: Giuseppe Costa di Catanzaro

TARANTO-BRINDISI: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Francesco Tagliaferri di Faenza

Quarto ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce

