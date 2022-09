Il giudice sportivo ha comminato 1.500 euro di multa al Taranto: A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, a gara finita, al rientro negli spogliatoi dei calciatori ospiti, lanciato tre bottigliette d’acqua con tappo semipiene, in direzione dei calciatori suddetti, senza colpire alcuno. B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato: 1 – all’inizio della gara ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite; 2 – cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine all’11° minuto circa del primo tempo, per tre volte; 3 – cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine al 12° minuto circa del primo tempo, per tre volte, ed al 14° minuto circa del secondo tempo. (Foto Franco Capriglione)

ALTRE AMMENDE

500 euro al CATANZARO per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva sud ospiti, intonato, al 18° ed al 90° minuto circa, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della tifoseria ospite.

200 euro al GIUGLIANO per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore curva loro riservato, nel secondo tempo di gioco, tra il minuto 43° e il minuto 45°, intonato per due volte e per circa 40 secondi in ciascuna di dette occasioni, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

200 euro al MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIROLI DANILO (MONTEROSI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)

CARISSONI LORENZO (LATINA)

RIGGIO CRISTIAN (VITERBESE)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2022

FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 SETTEMBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA

LUPI LUCA (VITERBESE)