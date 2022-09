Serie C/C: 2a Giornata, Foggia travolto a Picerno

DOMENICA 11/09/2022

ORE 14.30

POTENZA-MONTEROSI 🟥 2-2

11’ Di Grazia (P), 66’ Costantino (M), 68’ Parlati (M), 90’+6’ Emmausso (P)

ORE 17.30

AVELLINO-GELBISON 0-0

CERIGNOLA-GIUGLIANO 1-0

90’+3 Malcore (C)

CROTONE-MONOPOLI 2-0

18’ Golemic (C), 37’ Golemic (C)

JUVE STABIA 🟥-TURRIS 0-2

53’ Leonetti (T), 78’ Haoudi (T)

LATINA 🟥-PESCARA 1-2

26’ Mora (P), 29’ Cuppone (P), 83’ Rosseti (L)

TARANTO-CATANZARO 0-3

10’ Sounas (C), 17” Biasci (C), 43’ Biasci (C)

VIRTUS FRANCAVILLA-MESSINA 1-0

62’ rigore Patierno (VF)

VITERBESE 🟥-FIDELIS ANDRIA 2-2

35’ Urso (FA), 70’ D’Uffizi (V), 73’ D’Uffizi, 90’+4’ Paolini (

LUNEDÌ 12/09/2022

ORE 20.30

PICERNO- FOGGIA 3-0

23’ Reginaldo (P), 52’ Esposito (P), 90’ Pitarresi (P)

CLASSIFICA

Catanzaro, Crotone, Pescara 6

Monterosi, Turris, Virtus Francavilla 4

Latina, Monopoli, Giugliano, Juve Stabia, Picerno, Cerignola 3

Potenza, Fidelis Andria, Viterbese 1

Foggia, Messina, Taranto 0