TARANTO – Vissuti momenti di paura in serata a Taranto a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di uno stabile in Via Duca di Genova, nel centro del capoluogo ionico. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al secondo piano dell’edificio, la persona che si trovava in casa è riuscita a mettersi in fuga e dare l’allarme, pertanto non ci sono stati feriti. Grazie all’immediato intervento dei Vigili del fuoco della sede di Taranto giunti sul posto con diversi mezzi, il rogo è stato spento in breve tempo. Tensione tra la gente del vicinato, il fumo usciva dalle finestre dell’appartamento facendo temere il peggio. All’origine dell’incendio potrebbe esserci un cortocircuito probabilmente partito da un frigorifero.