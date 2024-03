Serie C/C, Brindisi-Virtus Francavilla in diretta su Antenna Sud

Brindisi-Virtus Francavilla, match valido per la 34a Giornata del Girone C della Serie C, sarà trasmetto in diretta esclusiva in chiaro su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre.

Una sfida delicata per la Virtus Francavilla, che spera ancora di evitare i playout, ma che potrebbe sancire la matematica retrocessione in Serie D del Brindisi in caso di sconfitta, anche di fronte a un eventuale passo falso del Monterosi. Perché se la squadra di Losacco riuscisse a vincere le ultime quattro e, contestualmente, Turris e Monterosi (brindisini in vantaggio negli scontri diretti) le perdessero tutte, lo scarto tra il Brindisi e la stessa Turris sarebbe di 9 punti, quindi non si andrebbe a disputare la sfida playout. Insomma, i biancazzurri brindisini sono condannati a vincere perché nemmeno il pareggio potrebbe bastare.

Appuntamento quindi alle 20.45 di sabato 28 marzo sul canale 14 del digitale terrestre: la gara non sarà trasmessa in streaming su antennasud.com.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author