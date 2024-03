Silvestro vota Foggia ai playoff: “Settimo posto ancora possibile”

FOGGIA – Venti punti in undici gare, quattro risultati utili di fila, cinque posizioni recuperate ed obiettivi completamente stravolti, ma in positivo. Il Cudini-bis a Foggia sta funzionando alla grande, molto più rispetto a quanto ci si potesse aspettare a fine gennaio, quando la classifica faceva presagire ad un vero e proprio disastro sportivo. Due mesi dopo i satanelli puntano a diventare l’outsider in griglia playoff non soltanto grazie al tecnico marchigiano, ma anche ai nuovi tasselli aggiunti nella rivoluzione di gennaio, freschezza e nuovi stimoli che Cudini ha saputo sfruttare al massimo. Tra questi c’è Alessandro Silvestro, giovane esterno scuola Inter arrivato a fine mercato, una delle piacevoli rivelazioni di questa seconda parte di stagione. Il classe 2002 non si pone alcun limite, le sue parole nel servizio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author