Serie C/C: 2 punti di penalizzazione, respinto reclamo Monterosi

La Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha respinto il reclamo del Monterosi Tuscia Fc (Girone C di Serie C), confermando i 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 29 marzo dal Tribunale Federale Nazionale.

La società era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C. per il mancato versamento, entro il termine del 16 dicembre 2022, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di settembre e ottobre 2022.

