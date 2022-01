Serie C, Avellino-Monopoli 2-2

AVELLINO – Il Monopoli esce indenne dal ‘Partenio’ di Avellino, con una rete di Arena a pochi minuti dal termine: finisce 2-2 in terra irpina con i biancoverdi che difendono il secondo posto in classifica e cominciano con il piede giusto il 2022. In rete per il Gabbiano Starita, che aveva portato in vantaggio i ragazzi di Colombo poi ripresi e superati dalla doppietta di Maniero. A una manciata di minuti dalla fine l’incornata di Arena, al quarto gol stagionale, che ha fissato il risultato sul pareggio.

Il servizio del match a cura della redazione sportiva di Antenna Sud: