BRINDISI – Anche il Brindisi attivo sul mercato in questa ultima settimana di trasferimenti dai professionisti. Arrivano infatti i giovani calciatori Pacetti e Maiore entrambi terzini sinistri classe 2003. Davide Pacetti arriva dal Frosinone Primavera Under 19 dopo l’esperienza sempre nel campionato di serie D con la formazione laziale della Nuova Florida. Gabriele Maiore arriva invece dalla Primavera 3 del Catanzaro Under 19. Due elementi che offrono un ulteriore opzione tattica nella disposizione degli under in campo per mister Di Costanzo.