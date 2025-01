Serie C/C, 23a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 23a GIORNATA

Venerdì 17/01/2025

Giugliano-Cerignola (20.30) 1-3 HIGHLIGHTS

17’ Paolucci (C), 24’ rigore Padula (G), 52’ Coccia (C), 85’ Volpe (C)

Sabato 18/01/2025

Avellino-Cavese (17.30) 0-0

Benevento-Altamura (17.30) 1-0

17’ Mancini (B)

Sorrento-Potenza (17.30) 0-1

5’ Felippe (P)

Trapani-Taranto (17.30) 1-0

12’ Lescano (TR)

Domenica 19/01/2025

Juventus NG-Monopoli (15.00)

Picerno-Catania (17.30)

Foggia-Latina (19.30)

Lunedì 20/01/2025

Messina-Crotone (20.30)

Turris-Casertana (20.30)

CLASSIFICA

🟢 Monopoli 44

🔵 Benevento* 43

🔵 Cerignola 42

🔵 Avellino 37

🔵 Crotone 36

🔵 Potenza* 36

🔵 Picerno 32

🔵 Catania (-1) 31

🔵 Giugliano 31

🔵 Trapani 29

⚪️ Cavese 28

⚪️ Sorrento 28

⚪️ Altamura 27

⚪️ Latina 26

⚪️ Foggia 25

🟠 Juventus NG 24

🟠 Casertana 20

🟠 Messina 19

🟠 Turris (-5) 12

🔴 Taranto (-10) 3

* Potenza e Benevento una gara in meno

Legenda

🟢 Promossa in Serie B

🔵 Playoff promozione

🟠 Playout

🔴 Retrocessa in Serie D

🟥 Calciatore espulso

⚫️ in neretto il risultato finale

