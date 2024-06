Serie C 2024/2025: ecco i probabili gironi

Rimane solo un verdetto per definire le 60 squadre partecipanti al campionato di Serie C 2024/25. L’ultima squadra sarà decisa dopo la finale playoff per la promozione in Serie B tra Carrarese e Vicenza.

È possibile uno scambio di gironi tra Atalanta U23 e Juventus NG.

Il ripescaggio è previsto in caso di irregolarità nell’iscrizione. La riammissione, invece, si attiva in caso di rinuncia da parte di una società avente diritto. Le squadre che hanno usufruito di analogo beneficio negli ultimi cinque anni non possono essere ripescate o riammesse. In tal caso, l’ordine di priorità per le subentranti è il seguente (a rotazione):

– seconde squadre dei club di Serie A (il Milan U23 ha già allestito rosa e organico tecnico e, prima dell’adeguamento del “Chinetti” di Solbiate Arno, potrebbe disputare alcune gare allo “Speroni” di Busto Arsizio). In caso di ammissione alla Lega Pro, il Milan verrebbe inserito nel girone C.

– squadre della Serie D, con la seguente graduatoria: 1) Siracusa 2,38, 2) Ravenna 2,06, 3) L’Aquila 2, 4) Nardò 1,91, 5) Grosseto 1,85, 6) Desenzano 1,81, 7) Romana 1,79, 8) Vado 1,71, 9) Campodarsego 1,60 (1,50+ 0,10);

– squadre retrocesse dalla Serie C.

Ecco dunque quali dovrebbero essere i nuovi gironi, disegnati ancora con criterio geografico e due linee orizzontali a dividere Nord (girone A), Centro (girone B) e Sud (Girone C).

I probabili gironi della stagione 2024/25 con il Vicenza

Girone A (20 squadre)

AlbinoLeffe, Alcione Milano (promossa dalla D), Arzignano Valchiampo, Caldiero Terme (promossa dalla D), Clodiense (promossa dalla D), FeralpiSalò (retrocessa dalla B), Giana Erminio, Juventus Next Gen, Lecco (retrocessa dalla B), Legnago Salus, Lumezzane, Novara, Padova, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza*, Virtus Verona;

Girone B (20 squadre)

Ancona, Arezzo, Ascoli (retrocessa dalla B), Atalanta U23, Carpi (promossa dalla D), Gubbio, Lucchese, Pergolettese, Perugia, Pescara, Pianese (promossa dalla D), Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana (retrocessa dalla B), Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro;

Girone C (20 squadre)

Avellino, AZ Picerno, Benevento, Campobasso (promossa dalla D), Casertana, Catania, Cavese (promossa dalla D), Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Messina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura (promossa dalla D), Trapani (promossa dalla D), Turris;

I probabili gironi della stagione 2024/25 con la Carrarese

Girone A (20 squadre)

AlbinoLeffe, Alcione Milano (promossa dalla D), Arzignano Valchiampo, Caldiero Terme (promossa dalla D), Clodiense (promossa dalla D), FeralpiSalò (retrocessa dalla B), Giana Erminio, Juventus Next Gen, Lecco (retrocessa dalla B), Legnago Salus, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona;

Girone B (20 squadre)

Ancona, Arezzo, Ascoli (retrocessa dalla B), Atalanta U23, Carpi (promossa dalla D), Carrarese, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese (promossa dalla D), Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana (retrocessa dalla B), Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro;

Girone C (20 squadre)

Avellino, AZ Picerno, Benevento, Campobasso (promossa dalla D), Casertana, Catania, Cavese (promossa dalla D), Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Messina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura (promossa dalla D), Trapani (promossa dalla D), Turris;

