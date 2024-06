1a Categoria: Ceglie, si dimettono i due direttori sportivi

La società ASD Calcio Ceglie annuncia le dimissioni dei responsabili dell’area tecnica, il Direttore Sportivo Pino Schiena e il Direttore Sportivo Francesco Gioia.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai dimissionari:

“Dopo otto anni, le strade tra me e la ASD Calcio Ceglie si separano. Questi anni sono stati caratterizzati da numerosi successi, culminati con la promozione raggiunta. Vorrei ringraziare la società per la continua disponibilità mostrata nei confronti miei e del mio lavoro. Abbiamo raggiunto molti traguardi, tra cui la creazione di un settore giovanile e di una squadra di calcio femminile, la prima nella storia del calcio cegliese. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno collaborato con me negli anni: giocatori, staff e dirigenti. Lascio per motivi di salute, ma continuerò a rimanere legato a questo mondo che mi ha dato tante gioie. Con affetto, Ds Schiena.”

“Questa mattina ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Direttore Sportivo dell’ASD Calcio Ceglie. Ringrazio la società del presidente Piero Elia e del vicepresidente Stefano Gioia per la fiducia accordatami in queste due stagioni. Un grazie anche a tutti i calciatori che mi hanno accompagnato in questo percorso, augurando loro il meglio per il futuro. Ringrazio inoltre tutti i dirigenti che mi hanno supportato. Lascio l’ASD Calcio Ceglie con la speranza che torni presto dove merita, promettendo di rimanere il primo tifoso della squadra. Sono stati due anni speciali. Grazie di tutto, ASD Calcio Ceglie! Ds Gioia.”

