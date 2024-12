Serie B, squalificati quattro giocatori e un allenatore

Il giudice sportivo ha emesso le sanzioni in merito alla 18a Giornata della Serie B. Squalificati per un turno quattro calciatori: Florenzi (Cosenza), multato anche di 1.500 euro, Giorgini (Sudtirol), Ceesay e Bastoni (Cesena). Fermato per una giornata anche il tecnico del Brescia, Pier Paolo Bisoli. Sul fronte societario, ammenda di 4.000 euro al Catanzaro per il lancio di quattro petardi nel recinto di gioco da parte dei tifosi durante la gara con lo Spezia.

