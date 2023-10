Oltre a quella di Michele Mignani, in Serie B salta anche la panchina del Lecco ultimo in classifica. Dopo aver conquistato un solo punto in sei partite, il club lombardo ha deciso di rimuovere l’allenatore Luciano Foschi, anche lui accompagnato alla porta con i ringraziamenti: “per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B” e gli auguri delle “migliori fortune professionali”.

