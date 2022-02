Il Lecce pareggia in casa lo scontro diretto contro il Benevento ma conferma la vetta in classifica e allunga sulla Cremonese che segue ad un punto. Baroni si affida Tuia e Majer vincono i ballottaggi della vigilia. Nel Benevento c’è Petriccione, uno dei grandi ex della sfida.

BOTTA E RISPOSTA. L’avvio ricorda quello di Como e gli ospiti trovano il vantaggio grazie alla fortunosa carambola sulla schiena di Calabresi che beffa Gabriel. La squadra di Caserta continua a spingere e in due occasioni va vicino al raddoppio sempre con Insigne che prima spara alto sopra la traversa e poi clamorosamente fallisce una semplice occasione spedendo il pallone a fil di palo. Al 40’ però con un lampo del solito Strefezza il Lecce trova il pareggio: un rimpallo favorisce il brasiliano che non ci pensa due volte a scaraventare in rete una palla vagante in area.

NOIA E PARI. Nella ripresa entrano subito Faragò e Gallo al posto di Majer e Barreca. Al 57, è Helgason a sfiorare il gol ma nell’occasione è straordinario Paleari a dire di no. Le emozioni scarseggiano così come il bel gioco nel finale. Termina 1-1 il Lecce conserva la vetta ed è questa l’unica buona notizia di giornata.

TABELLINO

Lecce: Gabriel, Lucioni (C), Gargiulo, Coda, Tuia (18’st Gendrey), Listkowski, Strefezza (35’st Ragusa), Blin, Barreca(1’st Gallo), Calabresi, Majer (1’st Faragò – 5’st Helgason). A disposizione: Plizzari, Samooja, Vera, Simic, Di Mariano, Bjorkengren. Allenatore: M. Baroni

Benevento: Paleari, Letizia (Cap), Acampora, Glik, Improta (18’st Farias), Petriccione (28’st Brignola), Insigne (18’st Tello), Ionita, Masciangelo, Forte, Barba. A disposizione: Muraca, Manfredini, Caló, Vogliacco, Foulon, Talia, Pastina. Allenatore: F. Caserta

Marcatori: 14’pt Calabresi (autogol), 40’pt Strefezza

Ammoniti: 15’pt Strefezza, 42’pt Gargiulo

Recupero:

Spettatori: 9.580

Arbitro: Luca Pairetto della sez. di Nichelino Assistenti: Giacomo Paganessi della sez. di Bergamo – Dario Cecconi della sez. di Empoli IV Ufficiale: Federico Fontani della sez. di Siena VAR: Luigi Nasca della sez. di Bari – AVAR: Domenico Rocca della sez. di Catanzaro.