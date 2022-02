Il Foggia pareggia 1-1 a Messina. Alla rete di Russo, risponde Turchetta con un gol per tempo e una partita che non regala la prima vittoria del 2022 al Foggia. Martedì si torna già in campo, allo Zac arriva il Palermo a caccia del primo successo di questo anno solare cominciato non proprio con il piede giusto.