Legabasket: l’Happy Casa Brindisi vince nel Pala Dozza con la Fortitudo Bologna (67-73)

E finalmente l’Happy Casa Brindisi torna vincere in trasferta. I biancoazzurri espugnano il Pala Dozza di Bologna battendo 73-67 la Fortitudo. La NBB sale a quota 20 e pensa con fiducia al quarto di finale della Coppa Italia con la Virtus Bologna, in programma giovedì 17 febbraio a Pesaro. Una vittoria costruita sin dalle prime battute del match, anche se la «Effe» aveva riacciuffato la parità a quota 58 a sei minuti dal termine. Poi la ripartenza brindisina con una bomba di Lucio Redivo e il successo finale. Torna in doppia cifra Nick Perkins (22 punti), poi Zanelli (13) e Redivo (12). Nel frame della diretta TV un time out dell’Happy Casa.