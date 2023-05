Serie B: Giudice sportivo, fermati 12 calciatori

In riferimento alle partite dell’ultimo turno di campionato, il giudice sportivo della Serie B ha squalificato per 3 giornata Jeremy Menez (Reggina) “per avere, al 49′ del secondo tempo, colpito un avversario con un calcio violento alla gamba”.

Un turno di squalifica per Giorgio Altare (Cagliari), Matteo Luigi Brunori (Palermo), Giacomo Calo (Cosenza), Daniele Casiraghi (Sudtirol), Michele Collocolo (Ascoli), Daniele Donnarumma (Cittadella), Dennis Johnsen (Venezia), Zan Majer (Reggina), Marco Olivieri (Perugia), Pasquale Schiattarella (Benevento) e Frederik Sorensen (Ternana).

Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di squalifica per Enricomaria Malatesta (Como). Tra dirigenti e staff medico, un turno a Sergio Miceli (Reggina) e Nicola Sorino (Parma). Infine per i club, ammenda di 7mila euro al Perugia.

