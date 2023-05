Il Taranto e Diaby si sono detti addio

Il Taranto e Abu Diaby si sono detti addio. Un colpo di scena ufficializzato dal club rossoblu con una nota: “Il Taranto Football Club 1927 comunica di aver raggiunto con il calciatore Aboubakar Diaby l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il club ringrazia il calciatore per la straordinaria professionalità e attaccamento alla maglia mostrati in questi anni di permanenza a Taranto. Il Taranto Football Club 1927 augura a Abu i migliori successi per la sua carriera”. Diaby sarebbe andato in scadenza nel giugno del 2024, aveva ancora un anno di contratto con il club di Massimo Giove.

