Il tormentone è finito. Sarà lo stadio ‘XXI Settembre-Franco Salerno’ di Matera ad ospitare lo spareggio per la Serie C tra Brindisi e Cavese. La Lega Nazionale Dilettanti, dunque, ha sciolto la riserva dopo 48 ore di fuoco scandite da continui rifiuti da parte delle amministrazioni comunali interpellate. La Lnd si è ritrovata a svolgere un lavoro difficilissimo nel dover far coincidere le esigenze di ordine pubblico, quelle dei due club e delle rispettive tifoserie. A complicare ulteriormente il tutto la concomitanza con le elezioni amministrative dal momento che domenica 14 maggio si voterà in molti comuni italiani. Sfumata, pertanto, la speranza di reperire uno stadio da oltre 10.000 posti. Per capire quelle che erano le intenzioni iniziali basti pensare che il primo impianto sondato era stato quello di Pescara, salvo poi incassare il rifiuto del Pescara Calcio, impegnato dopo qualche giorno nei Play-Off per la B. La scelta di Matera implica inevitabilmente qualche restrizione sul numero dei tagliandi vista l’enorme richiesta delle due tifoserie.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp