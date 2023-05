PICERNO – In attesa della sfida tra Az Picerno e Potenza Calcio valida per il primo turno playoff, abbiamo sentito le voci dei tifosi della “Leonessa della Lucania”. La partita sarà trasmessa in diretta – in esclusiva – in chiaro su Antenna Sud (Canale 14 DT Puglia e Basilicata).

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp