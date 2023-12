Serie B, giudice sportivo 17^ giornata: 12 squalificati

Il Giudice sportivo, al termine della 17a giornata d’andata della Serie BKT, ha squalificato 12 calciatori: due turni a De Boer (Ternana) e Olivieri (Venezia); un turno a Hainaut (Parma), La Gumina (Sampdoria), Zurkowski (Spezia), Bellusci (Ascoli), Davi (Sudtirol), Di Tacchio (Ascoli), Esposito (Spezia), Luperini (Ternana), Salvi (Cittadella) e Marin (Pisa).

Per quanto riguarda invece le società il Giudice ha emesso le seguenti multe:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. REGGIANA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, accesso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BRESCIA per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SUDTIROL per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

