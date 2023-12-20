Serie B, gli arbitri della 18^ giornata: Bari-Cosenza a Gualtieri

CITTADELLA – SPEZIA h. 14.00
GHERSINI
MASSARA – GALIBERTI
IV: URSINI
VAR: MIELE
AVAR: PRONTERA
COMO – PALERMO h. 14.00
PAIRETTO
MELI – CEOLIN
IV: DE ANGELI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: BARONI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
CREMONESE – MODENA h. 14.00
VOLPI
MARGANI – BAHRI
IV: VIRGILIO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: PERENZONI
PARMA – TERNANA h. 14.00
DIONISI (foto)
VECCHI – RICCIARDI
IV: IACOBELLIS
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
VENEZIA – LECCO h. 14.00
COSSO
LO CICERO – CECCON
IV: DJURDJEVIC
VAR: GARIGLIO
AVAR: RUTELLA
CATANZARO – BRESCIA h. 15.00
PICCININI
DI GIOIA – PERROTTI
IV: DI REDA
VAR: MARESCA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: COLLU (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
BARI – COSENZA h. 16.15
GUALTIERI
PAGLIARDINI – D’ASCANIO
IV: DI CICCO
VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: SANTORO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
PISA – ASCOLI h. 16.15
SOZZA
DI GIACINTO – CAVALLINA
IV: CASTELLONE
VAR: FOURNEAU (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: FELICIANI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
SAMPDORIA – FERALPISALO’ h. 16.15
PEZZUTO
ALASSIO – BELSANTI
IV: VIAPIANA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MUTO
SUDTIROL – REGGIANA h. 16.15
DI BELLO
PERETTI – AFFATATO
IV: CANCI
VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
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