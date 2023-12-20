Dicembre 21, 2023 02:13

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Serie B, gli arbitri della 18^ giornata: Bari-Cosenza a Gualtieri

Domenico Brandonisio Dicembre 21, 2023 00:52

 

CITTADELLA – SPEZIA     h. 14.00

GHERSINI

MASSARA – GALIBERTI

IV:      URSINI

VAR:     MIELE

AVAR:        PRONTERA

 

COMO – PALERMO    h. 14.00

PAIRETTO

MELI – CEOLIN

IV:      DE ANGELI

VAR:     SERRA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:       BARONI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

CREMONESE – MODENA      h. 14.00

VOLPI

MARGANI – BAHRI

IV:       VIRGILIO

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       PERENZONI

 

PARMA – TERNANA    h. 14.00

DIONISI (foto)

VECCHI – RICCIARDI

IV:     IACOBELLIS

VAR:    NASCA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     AYROLDI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

VENEZIA – LECCO    h. 14.00

COSSO

LO CICERO – CECCON

IV:      DJURDJEVIC

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     RUTELLA

 

CATANZARO – BRESCIA    h. 15.00

PICCININI

DI GIOIA – PERROTTI

IV:     DI REDA

VAR:     MARESCA (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:      COLLU (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

 

BARI – COSENZA    h. 16.15

GUALTIERI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV:     DI CICCO

VAR:     AURELIANO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     SANTORO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

PISA – ASCOLI     h. 16.15

SOZZA

DI GIACINTO – CAVALLINA

IV:     CASTELLONE

VAR:      FOURNEAU (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:       FELICIANI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

 

SAMPDORIA – FERALPISALO’    h. 16.15

PEZZUTO

ALASSIO – BELSANTI

IV:       VIAPIANA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      MUTO

 

SUDTIROL – REGGIANA    h. 16.15

DI BELLO

PERETTI – AFFATATO

IV:     CANCI

VAR:     CHIFFI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

 

 

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