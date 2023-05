Serie B: Andata playout, Cosenza batte Brescia di misura

Il Cosenza batte il Brescia (1-0) nella gara d’andata dei playout di Serie B. A decidere una rete di Nasti al 70′. Partita nervosa con le due squadre che, soprattutto nel primo tempo, hanno fatto attenzione a non scoprirsi. Nella ripresa il Cosenza è apparso più determinato ed è passato in vantaggio. Le rondinelle hanno reagito con forza ma non sono riuscite a trovare il pareggio, fermate da alcuni ottimi interventi del portiere Micai e da una traversa. Il ritorno è in programma il 1 giugno a Brescia. Chi perde la sfida nel corso delle due gare retrocede in serie C.

