Futuro societario, Barletta Calcio in silenzio stampa

BARLETTA – Il Barletta Calcio annuncia il silenzio stampa fino al 30 giugno. La società biancorossa ha comunicato la scelta di limitare le dichiarazioni dei suoi tesserati fino allo scadere dei termini contrattuali.

Alla base della decisione della dirigenza biancorossa, la situazione legata al futuro societario del club. Martedì, il presidente Mario Dimiccoli e il vicepresidente Francesco Divittorio avevano annunciato una deadline di 15 giorni per ricevere concretamente offerte di affiancamento o sostituzione in capo alla società. Fino a questo momento, però, ci sarebbero state soltanto fugaci interlocuzioni con imprenditori locali. In caso di mancato accordo con nuovi ingressi o addirittura con una nuova dirigenza in carica, quella attuale ha garantito di voler migliorare il risultato ottenuto nell’ultimo girone H di Serie D.

Il silenzio stampa arriva dopo diversi saluti da parte dei tesserati del Barletta, tra cui quello del tecnico Francesco Farina, che nel suo messaggio social aveva annunciato una comunicazione alla stampa durante la prossima settimana. Comunicazione che, evidentemente, non avverrà a meno di rescissione anticipata del contratto, aggirando così il silenzio stampa che si prolungherà per i prossimi 35 giorni.

Nel frattempo lo stesso Dimiccoli, che aveva confermato l’assenza di trattative concrete, ha lanciato a sua volta un messaggio quotidiano sui social, aggiornando la piazza sull’assenza di contatti per il futuro societario. Resta la fase di stand-by, mentre gli umori della piazza si surriscaldano.

