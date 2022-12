Serie B: 9 calciatori squalificati, multa al Bari

Condividi su...

Sono nove i calciatori squalificati, tutti per un turno, dopo la 19a giornata di Serie BKT: Acampora, Tello e Viviani (Benevento), Estevez Alvarez (Parma), Murgia, Meccariello e Tripladelli (Spal), Pierozzi (Reggina) e Visentin (Cittadella).

AMMENDE SOCIETÀ

3.000 euro al BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al 33° del secondo tempo, rivolto espressioni offensive agli Ufficiali di gara.

2.000 euro all’ASCOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica.

2.000 euro al BARI per avere suoi sostenitori, al 34° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni.

2.000 euro alla TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica e una moneta.