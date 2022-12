Condividi su...

LECCE – Domani prima del fischio d’inizio della gara internazionale Lecce – NK Varazdin in programma alle ore 14:30 presso lo stadio Via del Mare, il Presidente Saverio Sticchi Damiani conferirà al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, un riconoscimento per celebrare le sue 600 partite in Serie A totalizzate nel corso di una lunga e prestigiosa carriera alla guida dell’Area Tecnica di Lecce, Fiorentina e Bologna, traguardo raggiunto in occasione della 5^ giornata di andata dell’attuale campione.

