Taranto: Bilancio approvato, ma Aps Taras esprime preoccupazione

“Siamo fortemente preoccupati per il futuro del club”. Lo scrive, in una nota, l’APS Taras comunicando che, nel corso dell’assemblea dei soci del Taranto FC, tenutasi nella mattinata di martedì 27 dicembre 2022, “è stato approvato a maggioranza il bilancio al 30 giugno 2022”.

Il trust ha però espresso voto contrario all’approvazione “a causa – si legge sempre nella nota – del mancato rispetto delle normative vigenti che prevedono la messa a disposizione del bilancio ai soci con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire l’analisi dello stesso, e, soprattutto, del fatto che le risposte ai dubbi emersi durante la riunione non sono state esaustive”

“L’esercizio – fa sapere l’APS Taras – si è chiuso con una perdita rilevante, che si somma a quella degli esercizi precedenti, la cui copertura complessiva viene rinviata al quinto esercizio successivo, come ammesso dalle normative introdotte per l’emergenza Covid. Trascorsi i termini per il deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese, il trust comunicherà maggiori dettagli al riguardo”.

“Ad ogni modo, a seguito della veloce lettura che è stata resa possibile prima dell’inizio della votazione, il trust esprime sin da ora forte preoccupazione per il futuro del club e ritiene fondamentale che il socio di maggioranza presenti quanto prima un piano industriale a breve-medio termine per riassorbire le perdite e ricostituire il capitale sociale”, chiude la nota del trust.