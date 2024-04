Serie A, N’dicka si accascia toccandosi il petto: sospesa Udinese-Roma

Momenti di grande apprensione durante Udinese-Roma: al 69′ Evan Ndicka, difensore giallorosso, si è accasciato da solo a terra toccandosi il petto. Uscito in barella, cosciente, ha fatto il gesto del pollice per tranquillizzare tutti, ma la partita non è ripresa perché De Rossi è voluto andare negli spogliatoi per assicurarsi che le condizioni dell’ivorinao fossero stabili. Di rientro dagli spogliatoi, il tecnico romanista ha chiesto la sospensione della partita all’abitro Pairetto perché la squadra non sarebbe abbastanza serena per tornare a giocare. Al 77′, con il punteggio di 1-1 (Pereira e Lukaku), Pairetto ha quindi decretato il triplice fischio: partita sospesa, quando verrà giocata verrà ripresa dal minuto in cui è stata sospesa.

