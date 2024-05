Serie A, Frosinone terza retrocessa in Serie B

Dopo Salernitana e Sassuolo, è il Frosinone la terza squadra a retrocedere in Serie B. Nell’ultima giornata, l’Empoli ha battuto la Roma 2-1 grazie a un gol al 93′ di Niang, che si aggiunge alle reti di Cancellieri al 13′ e di Aouar, a segno di testa al 46′. Questo risultato rappresenta l’ennesimo miracolo di Davide Nicola. I ciociari salutano la Serie A dopo la sconfitta per 1-0 con l’Udinese allo Stirpe: a condannare la squadra di Di Francesco è stato Davis, entrato in campo e decisivo al 76′.

