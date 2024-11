Serie A, 11a Giornata: gli arbitri designati

Questi arbitri, assistenti, IV Ufficiali, Var e Avar in campo per le gare dell’11a Giornata della Serie A in programma tra sabato 2 e lunedì 4 novembre.

Bologna-Lecce (02/11, ore 15): Collu di Cagliari (Rossi L.-Ceccon; IV Galipò, Var Ghersini, Avar Massa)

Udinese-Juventus (02/11, 18.00) Abisso di Palermo (Cecconi-Zingarelli; IV Prontera, Var Paterna, avar Chiffi)

Monza-Milan (02/11, 20.45): Feliciani di Teramo (Bercigli-Perrotti; IV Mariani, Var Serra, avar Maresca)

Napoli-Atalanta (03/11, 12.30): Doveri di Roma (Scatragli-Moro, IV Marinelli, Var Fabbri, Avar Massa)

Torino-Fiorentina (03/11, ore 15.00): La Penna di Roma (Capaldo-Politi, IV Santoro, Var Di Paolo, Avar Ghersini)

Verona-Roma (03/11, ore 18.00): Marcenaro di Genova (Meli-Abisso, IV Marchetti, Var Pairetto, Avar Maresca)

Inter-Venezia (03/11, 20.45): Ferrieri Caputi di Livorno (Prenna-Cavallina, IV Tremolada, Var Marini, Avar Chiffi).

Empoli-Como (4/11, 18.30): Di Bello di Brindisi (Bresmes-Palermo, IV Dionisi, Var Gariglio, Avar Paterna)

Parma-Genoa (04/11 18.30): Guida di Torre Annunciata (Costanzo- Yoshikawa, IV Perri, Var Mazzoleni, Avar Pairetto)

Lazio-Cagliari (04/11, 20.45): Ayroldi di Molfetta (Preti-Garzelli, IV Zufferli, Var Meraviglia, Avar Fabbri).

