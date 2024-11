Taranto Fc, certificato medico di Gautieri e Chiaiese: ad Avellino ci sarà Cazzaro’

TARANTO – La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver ricevuto in data odierna un certificato medico trasmesso al club da mister Carmine Gautieri e dal suo vice Giovanni Chiaiese. Gli stessi non potranno guidare le prossime sedute di allenamento e non saranno presenti in panchina nella trasferta di Avellino.

A guidare i rossoblu nelle prossime sedute di allenamento e nella gara di Avellino ci sarà mister Michele Cazzarò.

A mister Gautieri ed a mister Chiaiese, il club rossoblu augura una pronta guarigione.

