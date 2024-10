Sequestrati oltre 170mila prodotti pericolosi nel tarantino

I finanzieri del comando provinciale di Taranto e della Compagnia di Manduria hanno sequestrato più di 170mila prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori in cinque negozi situati nel capoluogo, a Statte, San Giorgio Jonico, Manduria e San Pietro in Bevagna.

Gli articoli sequestrati includono accessori per la telefonia, articoli di ferramenta e cancelleria, tutti privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, tra cui l’indicazione del produttore e la presenza di eventuali sostanze nocive.

I titolari degli esercizi sono stati segnalati all’autorità amministrativa e le indagini proseguono per smantellare l’intera filiera e recuperare i proventi derivanti dalle attività illecite.

