Sequestrati articoli contraffatti sul litorale di Porto Cesareo

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 400 articoli, tra capi di abbigliamento, scarpe e accessori con marchi falsificati di noti brand nazionali e internazionali come Prada, Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Nike, Stone Island, North Face e altri, durante controlli sul litorale di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Tre persone sono state denunciate per commercializzazione di prodotti contraffatti e ricettazione.

In aggiunta, durante verifiche nel centro di Lecce, i finanzieri hanno scoperto violazioni amministrative commesse da un commerciante ambulante di bigiotteria e sequestrato circa 4.000 articoli, tra cui orecchini, bracciali e collane, privi dei requisiti minimi di sicurezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author