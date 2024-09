Adriana Poli Bortone riceve il Premio “Produttori di Cultura” a Giardini Naxos

Un riconoscimento significativo per il sindaco di Giardini Naxos, Adriana Poli Bortone, che ha ricevuto il premio “Produttori di Cultura” durante la 14esima edizione del festival “Naxoslegge”. Questo premio celebra la passione politica e l’impegno costante di Poli Bortone al servizio della comunità, elementi che l’hanno contraddistinta nel corso della sua carriera.

Il festival, quest’anno dedicato al tema “La verità vi prego sull’amore”, ha visto la partecipazione di dieci premiati, cinque dei quali rappresentano eccellenze della Sicilia. La direttrice artistica del festival, Fulvia Toscano, ha spiegato che l’amore in questione è inteso come un legame profondo e totalizzante, capace di ispirare disciplina, dedizione e impegno. Questi valori sono stati centrali nella scelta dei premiati, e Poli Bortone è stata selezionata per la sua instancabile dedizione alla cultura e alla comunità.

Il premio le è stato conferito anche per la sua lunga carriera che include ruoli significativi come docente universitaria, parlamentare e ministro della Repubblica. Nella motivazione del premio, si sottolinea come la competenza di Poli Bortone nella governance del territorio sia strettamente legata a una solida formazione culturale, che ha sempre orientato la sua partecipazione alla vita pubblica.

«La sua leadership ha contribuito a costruire un vero Rinascimento per Giardini Naxos», si legge nel riconoscimento, evidenziando come la città abbia riaffidato a Poli Bortone la guida, esprimendo così la piena fiducia nei suoi confronti, a distanza di anni dai suoi primi mandati. Questo attestato di stima da parte della comunità non solo celebra i successi passati, ma sottolinea anche l’impegno futuro della sindaca nel promuovere la cultura e il benessere della sua città.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un’atmosfera di festosa celebrazione, dove l’amore per la cultura è stato il vero protagonista. Con il premio “Produttori di Cultura”, Adriana Poli Bortone non solo riceve un riconoscimento per il suo operato, ma rappresenta anche un simbolo per tutti coloro che, come lei, si dedicano con passione alla crescita della propria comunità.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts