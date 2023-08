Lecce – Secondo appuntamento dello speciale “Sant’Oronzo, la nostra festa” che Antenna Sud ha voluto dedicare ai tre giorni di festeggiamenti per i Santi Patroni.

In questo secondo appuntamento siamo andati a indagare su alcune peculiarità gastronomiche, come la cupeta o la scapece; abbiamo mostrato le luminarie e la parature ripercorrendone brevemente la storia; abbiamo aperto una finestra culturale per raccontare da dove nasce il culto per Sant’Oronzo e, ovviamente, abbiamo sentito le voci di leccesi e turisti che affollavano le strade di Lecce addobate a festa.

