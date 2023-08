GROTTAGLIE – Solidarietà, spettacolo e musica a Grottaglie grazie al progetto “alesaracino”

Ronn Moss ed Elisabetta Gregoraci saranno tra i protagonisti della due giorni di festa a Grottaglie in provincia di Taranto, sabato 26 e domenica 27 agosto, per l’inaugurazione dell’Iconic Space dall’avvocato e imprenditore Alessandro Saracino, presidente Fimpi, Federazione di piccole e medie imprese della settore sanitario. Il 26 agosto alle ore 21,30 con il concerto dell’attore e cantante americano, il Ridge di “Beautiful”, in piazza Regina Margherita, introdotto dall’attrice Pamela Camassa.

Domenica 27 agosto alle ore 20 un fantastico party presso la Cooperativa Oltreamici per la presentazione di una linea di vini e prodotti di eccellenza pugliese a firma “alesaracino”. Insieme alla presentazione di un “Iconic space”, in cui partirà una nuova attività di degustazione vini ed olio evo, nonché una location esposizione di mobili ed oggetti di pregio per la casa e un art gallery di artigianato pugliese, il tutto con il coinvolgimento lavorativo dei ragazzi disabili ospiti della cooperativa “New Dreams – Oltreamici”. Una formula commerciale e sociale che ha come obiettivo quello dell’integrazione di ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro.

Madrina dell’iniziativa la conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci, che “ancora una volta – dichiara l’imprenditore Saracino – dimostra la sua grande sensibilità nel mettere la propria popolarità al servizio di cause dell’importante valenza sociale. Un’empatia per la quale sono fortemente grato anche a Ronn Moss e Pamela Camassa che saranno presenti, anche alla seconda giornata del 27 agosto”.

