Seanex Off 2023: giovedì presentazione del progetto

Il periodo più importante per un calciatore. L’off season, il tempo che va dalla fine dei campionati ai primi raduni estivi in vista della prossima stagione, per un giocatore di calcio è un investimento sul futuro che non va sprecato.

Ecco perché è sempre più importante affidarsi agli esperti, amun allenamento radicale e completo per tenersi in forma e pronti durante l’estate. Da qui nasce il progetto Seanex, l’off season del dott. Giuseppe Ungaro dedicato a calciatori professionisti e dilettanti, che lo stesso Ungaro definisce “l’investimento più importante che il calciatore possa fare in vista della prossima stagione sportiva”.

Un progetto le cui peculiarità verranno presentate giovedì 15 giugno alle ore 18.00 presso il Cascarano Store di Taranto, in Corso Piemonte 86.

Lo scorso anno nella sua prima edizione Seanex – Off Season ha visto protagonisti tra i vari calciatori anche Filippo Falco, attualmente in forza al Cagliari fresco di promozione in serie A, Federico Mastropietro, ex Virtus Francavilla e Alessandro Gatto, quest’anno vincitore del campionato di Serie D con il Legnago Salus.

Tante le novità di quest’anno, tra cui uno staff tecnico di tutto rispetto: Giuseppe Ungaro (coach); Coach Lafortezza (preparatore dei portieri); Lorenzo Mastropietro (preparatore atletico) e Andrea Cesareo (fisioterapista) tutti presenti alla presentazione di giovedì prossimo.

Gli allenamenti inizieranno il 19 giugno e si svolgeranno presso lo Stadio Comunale Renzo Paradiso di Talsano.

Giuseppe Ungaro, ideatore e responsabile del progetto Seanex, è un calciatore tarantino classe ‘95 originario proprio del quartiere di Talsano: cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, per poi passare al Real Vicenza e successivamente indossare le casacche di Mantova, Santarcangelo, Renate, Reggina e Bisceglie, collezionando 101 presenze in serie C, ma anche tre gettoni in Coppa Italia e cinque nel prestigioso torneo giovanile di Viareggio. Ungaro è stato anche il capitano (e numero 10) della Nazionale Italiana Universitaria che all’Universiadi 2019 di Napoli ha conquistato il terzo posto.

Appuntamento quindi alla conferenza di presentazione di SEANEX OFF 2023! L’evento avrà luogo giovedì 15 giugno alle ore 18.00 al Cascarano store di Taranto: durante la conferenza sarà illustrato l’intero progetto e avranno modo di intervenire tutti i membri dello staff tecnico: Giuseppe Ungaro (coach), coach Lafortezza (preparatore dei portieri), Lorenzo Mastropietro (preparatore atletico), Andrea Cesareo (fisioterapista), Nicoló Gatto (direttore marketing).

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp