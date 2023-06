Giuseppe Vinci, presidente del Manduria, ha affidato a Paola Vella l’incarico di direttore generale e responsabile area marketing. Nota dirigente del calcio dilettantistico con un passato da presidente del Gallipoli Football 1909, già dirigente del Nardò in Serie D e vice presidente della Toma Maglie. “Dopo la pausa di una stagione, sono contenta di tornare nel mondo del calcio e di farlo in una piazza importante come Manduria, dove ho trovato un progetto stimolante”, queste le prime parole della nuova dg biancoverde.

