Scuola, in Basilicata si tornerà tra i banchi il 16 settembre

Anche se l’ultima campanella è suonata solo pochi giorni fa, gli studenti lucani dovranno ritornare tra i banchi il 16 settembre prossimo. E’ quanto previsto dal calendario scolastico per l’anno 2024/2025 approvato dalla Giunta regionale che – come si legge nella delibera presentata dall’assessore Michele Casino – accoglie la richiesta di Confindustria Basilicata di dare inizio alle attività scolastiche non prima del 16 settembre per allineare la capacità turistica della regione a quella della maggioranza delle regioni contermini. Tale scelta consente quindi di prolungare la stagione turistica di alcuni giorni, con indubbi vantaggi sul conto economico degli operatori, specie del segmento ricettivo e balneare e permette a molti la possibilità di andare in vacanza in un periodo di bassa stagione, a condizioni di prezzo più vantaggiose. La data di termine è fissata al 10 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria e al 30 giugno 2025 per la scuola dell’infanzia. Il calendario prevede complessivamente 204 giorni utili di lezione per la scuola primaria e secondaria e 221 giorni per la scuola dell’infanzia, dei quali non meno di 200 giorni vincolati a lezione. Tra le previsioni del provvedimento di Giunta, quella di limitare il più possibile i rientri di una sola giornata, in presenza di sospensioni e festività ravvicinate obbligatorie. Entro il 15 luglio prossimo le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare il proprio calendario alle famiglie, agli Enti Locali e alla Direzione Scolastica regionale.

