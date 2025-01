Scontro tra areo ed elicottero sui cieli di Washington: tragedia in USA

WASHINGTON – Un aereo di linea regionale e un elicottero militare sono precipitati, dopo lo scontro, nelle acque del fiume Potomac. L’incidente aereo si è verificato intorno alle 21.30, ora locale, nei cieli di Washington, a pochi chilometri dalla Casa Bianca e dal Campidoglio. Nel momento in cui si scrive, sono state tratte in salvo quattro persone. In tutto, a bordo dei due mezzi c’erano 68 persone, tra equipaggio e passeggeri, Secondo i media statunitensi, sono già stati recuperati 18 corpi senza vita.

Il volo della tragedia è l’American Eagle 5342, operato da Psa Airlines con un jet Crj-700 per conto di American Airlines. Era partito praticamente pieno da Wichita, Kansas, ed era diretto all’aeroporto Ronald Reagan, il più piccolo e il più vicino dei due aeroporti della capitale. Dopo l’incidente è stato chiuso e tutti i voli sono stati dirottati. Si esclude la matrice terroristica.

