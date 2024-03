Scontri Padova-Catania, salgono a 8 gli ultras etnei arrestati

Salgono a otto gli ultras del Catania arrestati per gli incidenti avvenuti martedì scorso a Padova durante l’intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro.

Ai sei identificati e fermati nelle scorse ore, la Digos delle Questure di Catania e Padova ha arrestato un 34 enne e un 42 enne, entrambi con precedenti di polizia specifici e già sottoposti in passato a Daspo.

Nel corso di una perquisizione sono stati trovati in uno zaino gli oggetti che sarebbero stati utilizzati per il travisamento. Anche questi due ultras sono ritenuti responsabili dei reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

I disordini sono scoppiati quando un ultras catanese ha aperto la porta della curva, che avrebbe dovuto essere chiusa. Negli scontri sono rimasti feriti otto poliziotti, di cui quattro della Digos e quattro del reparto Mobile. Ad avere la peggio è stato Giuseppe Iorio, dirigente della polizia e responsabile del servizio, ricoverato in terapia intensiva a Padova per un malore cardiaco.

