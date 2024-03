Serie D/H, Bitonto: esonerato Vincenzo Santoruvo

(Di Roberto Chito) Sedici punti in altrettante partite. Sicuramente non una media soddisfacente che non ha per nulla spostato gli equilibri rispetto alla guida Loseto. E così, il Bitonto ha deciso di esonerare il tecnico Vincenzo Santoruvo.

“US Bitonto Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra l’allenatore Vincenzo Santoruvo. Al tecnico va il ringraziamento per il lavoro svolto dal suo arrivo sulla panchina neroverde sino a questo momento”, si legge nella nota diramata dal club neroverde.

“La squadra viene momentaneamente affidata a mister Francesco Modesto”, conclude il club. Questo lascia presagire che il Bitonto sta lavorando per poter trovare la giusta guida tecnica per permettere ai neroverdi di giocarsi il tutto per tutto per la salvezza.

