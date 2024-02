Sciabola femminile, Coppa del Mondo: Italia d’argento in Perù

Medaglia d’argento per le sciabolatrici azzurre in Perù. L’Italia del CT Nicola Zanotti ha conquistato un grande secondo posto nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima, arrendendosi soltanto in finale alla Francia e incamerando punti preziosissimi in ottica Qualifica Olimpica.

La foggiana Martina Criscio, la friulana Michela Battiston (che si allena al Circolo Schermistico Dauno), Chiara Mormile e Irene Vecchi (quest’ultima in luogo dell’indisponibile Rossella Gregorio) sono state protagoniste di una prestazione sontuosa conquistando il primo podio della stagione.

Il cammino delle azzurre è cominciato negli ottavi di finale con il successo, sofferto e meritato, contro la Cina per 45-43. Nei quarti l’avversaria è stata l’Ucraina, battuta col medesimo punteggio. In semifinale contro la Bulgaria altro match molto equilibrato e deciso sul 45-42 per le azzurre. In finale le ragazze del CT Zanotti – affiancato a Lima dai maestri Andrea Aquili e Benedetto Buenza, foggiano – si sono arrese alla Francia per 45-26.

Grande protagonista la pugliese delle Fiamme Oro Martina Criscio, che ha firmato il sorpasso decisivo sulle cinesi negli ottavi ed ha condotto in porto i vittoriosi assalti contro Ucraina e Bulgaria; apporto importante anche da Michela Battiston soprattutto nella semifinale con le bulgare dove ha fatto registrare un saldo attivo addirittura di undici stoccate.

Il secondo posto di Lima è un messaggio molto importante che l’Italia della sciabola femminile lancia in chiave olimpica con due gare (Atene e St. Niklaas) ancora da disputare.

