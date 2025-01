Schianto a Martina Franca, ferita un’insegnante di 56 anni

Un impatto ha visto coinvolte tre autovetture ieri a Martina Franca l’incrocio tra via Taranto e via Carducci. L’incidente, avvenuto in serata, ha provocato il ferimento di una donna di 56 anni, un’insegnante che, fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.

Al volante di una delle auto coinvolte, un 41enne di origine straniera, che sarebbe risultato positivo all’alcol test. Sottoposto ai rilievi sulla sua persona con uno strumento di ultima generazione, l’uomo pare abbia superato di gran lunga i limiti consentiti dalla legge.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, che stanno ricostruendo l’accaduto attraverso le testimonianze e i rilievi effettuati sul posto. Sembra che il conducente ubriaco abbia perso il controllo del veicolo, scontrandosi contro le altre autovetture.

L’insegnante ferita è stata trasportata presso l’ospedale di Martina Franca, dove è stata sottoposta alle cure del caso. Le sue condizioni non sono critiche. Per l’uomo alla guida è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria, dovrà affrontare pesanti sanzioni amministrative, tra cui il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo.

