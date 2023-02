Sanremo: Marco Mengoni ancora primo, secondo Ultimo

La scossa rock con i Maneskin, l’emozione negli occhi lucidi di Marco Mengoni, in testa alla classifica alla terza serata, secondo Ultimo, terzo Mr.Rain. Il monologo di Paola Egonu sulla “diversità”. Il festival di Sanremo conquista ancora oltre il 60% di share, Amadeus festeggia in diretta un milione di follower su Instagram, ovazione per Anna Oxa e la sua ‘Sali’.

Questa la classifica generale dopo le prime tre serate (nella terza sera hanno votato demoscopica e televoto): Marco Mengoni, Ultimo, Mr. Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma_cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, gIANMARIA, Olly, Anna Oxa, Will, Shari, Sethu.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp