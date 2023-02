In piazza a Matera un grande cuore per San Valentino

MATERA – Un grande cuore illuminato su di un tappeto rosso. È l’iniziativa dell’Amministrazione comunale, con lo scopo di creare l’atmosfera di San Valentino nella città romantica per eccellenza. Un invito per tutti gli innamorati a scegliere Matera per festeggiare la propria unione, lasciandosi incantare dagli angoli suggestivi dei Sassi, dove il tempo sembra essersi fermato. “Se ami qualcuno, portalo a Matera”, questo lo slogan coniato dall’Amministrazione comunale, in occasione della festa di San Valentino. Così, per il giorno degli innamorati, è stato predisposto un angolo della piazza principale, dove le coppie di tutte l’età potranno immortalare il proprio sentimento in una città eterna e suggestiva, caricare la propria immagine sui canali social e taggare Matera Welcome. “Vivere il proprio amore con il desiderio di considerarlo eterno, è ciò che si può esprimere in una delle città più antiche al mondo”. Questo l’invito del sindaco di Matera Domenico Bennardi che aggiunge: “Mi raccomando, venite a Matera e impegnate il vostro amore qui nella Capitale Europea della Cultura”. L’installazione è stata realizzata con la generosa collaborazione della ditta fornitrice del servizio di igiene urbana Cosp Tecno Service.

